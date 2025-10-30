HoREA kiến nghị điều chỉnh về bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất

Theo HoREA, dự thảo hiện quy định bảng giá đất được áp dụng để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính thuế, phí, lệ phí, cũng như làm căn cứ khi Nhà nước thu hồi đất. Tuy nhiên, Hiệp hội đề nghị bổ sung ngoại lệ đối với các khu đất “có tiềm năng phát triển tại khu vực chưa có đường giao thông có tên trong bảng giá đất” – chẳng hạn như các dự án lấn biển, khu đô thị mới hay dự án nhà ở thương mại tại những vùng còn hoang sơ, chưa được kết nối hạ tầng.

Lý do được HoREA nêu rõ: việc áp dụng bảng giá đất thông thường cho các khu vực này không phản ánh đúng giá trị thực tế và tiềm năng sinh lợi của dự án. Khi một doanh nghiệp đầu tư vào vùng đất chưa có hạ tầng, giá trị đất chưa hình thành trên thị trường, do đó cần được định giá cụ thể theo phương pháp thặng dư, như quy định tại Điều 160 Luật Đất đai 2024.

Đáng chú ý, HoREA cũng bày tỏ đồng tình với khoản 4 Điều 7 của dự thảo Nghị quyết, trong đó cho phép tạm thời xác định giá đất cụ thể khi chưa đủ căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc tiền bồi thường.