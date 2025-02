HoREA: Bất động sản TPHCM 2025 vẫn còn nhiều khó khăn

Cụ thể, trong suốt năm 2023 thị trường bất động sản TPHCM đã tăng trưởng âm cho đến quý I/2024 vẫn còn âm 0,5%. Kể từ quý II/2024 đã chuyển sang tăng trưởng dương 2,94%, đến quý III/2024 tiếp tục tăng trưởng dương 6,7% và cả năm 2024 ước tăng trưởng dương 9%. Tuy nhiên, doanh thu kinh doanh bất động sản tháng 1/2025 ước chỉ đạt 22.932 tỷ đồng, giảm khoảng 3% so với tháng 12/2024.

Ông Lê Hoàng Châu cho biết, năm 2025 là năm có nhiều ngày lễ lớn, là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp và cũng là năm mở đầu thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức, bộ máy để nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp để đưa đất nước ta bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, trở thành quốc gia cường thịnh, hiện đại, văn minh, hạnh phúc với mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 phải đạt từ 8% trở lên và trong ít nhất 10 năm tiếp theo, GDP hàng năm phải đạt 2 con số trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến đầy thách thức, phức tạp, khó lường, nhất là trong điều kiện nền kinh tế nước ta có “độ mở” lớn.

Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta vẫn chưa phục hồi như kỳ vọng. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2024, có đến 197.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 14,6% so với năm 2023, trong lúc số doanh nghiệp thành lập mới là 233.400, chỉ tăng 7,2% so với năm 2023 và trong tháng 1/2025 số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn lên đến 52.807, tăng 20,2% so với tháng 1/2024.