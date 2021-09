Hợp tác Việt Nam-Philippines ở Biển Đông: Đối tác chiến lược và trách nhiệm

Trong khi Việt Nam tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Philippines yêu sách một phần quần đảo Trường Sa (cụm đảo Kalayaan theo tiếng Philippines). Theo luật quốc tế, chủ quyền đối với mỗi thực thể dẫn đến các quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng nước xung quanh.

Từ góc độ đó, Việt Nam và Philippines có tranh chấp chủ quyền và quyền chủ quyền đối với một số thực thể ở quần đảo Trường Sa và các vùng nước xung quanh. Khả năng quản lý các tranh chấp này không chỉ liên quan đến chủ quyền và an ninh của mỗi nước mà còn góp phần vào hoà bình và ổn định trong khu vực.

Đại diện Quân chủng Hải quân và các cơ quan Việt Nam đón Đại tá Halarison Diga Cesisra, Trưởng đoàn, Đại tá Francisco Luis A.Laput, Thuyền trưởng tàu BRP Ramon Alcaraz (FF16) thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 7-10/9/2019. (Nguồn: TTXVN)

Xây dựng lòng tin trên biển

Tuy có tranh chấp trong yêu sách, quan hệ giữa Việt Nam và Philippines nói chung và ở Biển Đông nói riêng những năm qua được duy trì và phát triển tốt đẹp, thể hiện lòng tin của hai nước bạn bè, hai đối tác chiến lược và hai thành viên có trách nhiệm của Cộng đồng ASEAN.

Kết quả này trước hết bắt nguồn từ việc hai nước cùng coi trọng hòa bình, ổn định ở Biển Đông, đề cao vai trò của luật pháp quốc tế, đặc biệt Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 trong giải quyết các tranh chấp và bất đồng trên biển. Cách tiếp cận nhất quán này được nêu rõ trong Tuyên bố chung của Nguyên thủ hai nước trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào tháng 9/2016.

Tuyên bố khẳng định “cam kết duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, cũng như thương mại không bị cản trở trong khu vực...; kêu gọi các bên kiềm chế, không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao, pháp lý, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS năm 1982”.

Trong triển khai chính sách, cả Việt Nam và Philippines đều ứng xử khéo léo đối với các khác biệt và chồng lấn về yêu sách; sẵn sàng đấu tranh bảo vệ lợi ích của mình, song bằng các biện pháp hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế như gửi công hàm làm rõ lập trường tới các cơ quan liên quan của Liên hợp quốc.