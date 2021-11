Hợp tác đặc biệt giữa Hà Nội và thành phố Bern - Thụy Sỹ

Your browser does not support the audio element.

Thị trưởng thành phố Bern đã nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm thành phố; nhấn mạnh chuyến thăm là một minh chứng sinh động của tình hữu nghị và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thụy Sỹ trong một nửa thập kỷ qua.