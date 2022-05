Hợp tác ba bên Mỹ-Nhật-Hàn: 'Hãy đập mạnh thanh sắt khi còn nóng'

Trong bối cảnh Trung Quốc đang trỗi dậy, Triều Tiên vẫn tiếp tục các vụ thử tên lửa nhắm đến Seoul và Washington, một liên minh chặt chẽ giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Nhiều chuyên gia an ninh cho biết, một trong những mục tiêu của hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật Bản là bảo vệ không chỉ Tokyo mà còn cả Seoul. Mỹ và Nhật Bản có một kế hoạch dự phòng chung mang mã số 5055 quy định việc triển khai Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) và quân đội Mỹ trong trường hợp khẩn cấp về an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc cũng đang củng cố quan hệ đồng minh của họ. Trong cuộc họp "2+2" giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước vào tháng 3/2021, Mỹ và Hàn Quốc khẳng định rằng liên minh Mỹ-Hàn "đóng vai trò là nền tảng của hòa bình, an ninh và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương".

"Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở" đã trở thành một từ khóa được Hàn Quốc và Nhật Bản chia sẻ. Nhiều chuyên gia đã gọi mối quan hệ rạn nứt giữa Nhật Bản và Hàn Quốc là "mắt xích còn thiếu" trong các thỏa thuận an ninh cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Việc ông Yoon trở thành Tổng thống Hàn Quốc có thể mang lại cho tam giác quan hệ Mỹ-Nhật-Hàn cơ hội thúc đẩy ổn định khu vực bằng cách tăng cường hợp tác đối phó với Triều Tiên và Trung Quốc.