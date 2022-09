Họp báo vụ cháy quán karaoke khiến 33 người chết ở Bình Dương: Khẩn trương khởi tố vụ án

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là có khả năng do chập điện. Về quản lý PCCC, công an tỉnh phân cấp Công an thành phố Thuận An quản lý cơ sở này.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đến thời điểm này, Công an tỉnh Bình Dương xác định có 33 người chết, 30 người bi thương đã xuất viện, 2 người đang điều trị.

Ông Nguyễn Thanh Tâm cho biết, quán Karaoke An Phú - nơi xảy ra vụ cháy - do ông Lê Anh Xuân - sinh năm 1980 làm chủ. Quán được xây dựng từ 2016, có diện tích 1.500m2 gồm: 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng) với 29 phòng hát.

Quán có đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do UBND thành phố Thuận An cấp, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do Công an thành phố Thuận An cấp, Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy do Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương cấp 2.2017, Giấy phép kinh doanh karaoke do UBND thành phố Thuận An cấp năm 2016.

Ngoài ra, lực lượng chức năng kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy có biên bản kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy của cơ sở này các năm 2019, 2020, 2022.



Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND Thành phố Thuận An cho biết, hàng năm, Công an thành phố đều tổ chức kiểm tra đối với cơ sở quán karaoke An Phú:

- Năm 2019, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thị xã Thuận An tiến hành kiểm tra, qua đợt kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành quy định an toàn PCCC của cơ sở, tiếp tục hướng dẫn cơ sở duy trì các điều kiện an toàn PCCC như: Lập hồ sơ quản lý, phương án chữa cháy cơ sở, huấn luyện cho đội PCCC cơ sở, thực tập phương án chữa cháy theo quy định, Công ty có trách nhiệm thống kê, báo cáo về PCCC theo quy định; Cơ sở trang bị trang phục chữa cháy cho đội PCCC cơ sở, bảo đảm số lượng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an...

- Năm 2021, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Thuận An tiến hành kiểm tra, qua đợt kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành quy định an toàn PCCC của cơ sở; tiếp tục hướng dẫn cơ sở duy trì các điều kiện an toàn PCCC, đồng thời kiến nghị 10 nội dung để cơ sở tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo an toàn về PCCC;

- Năm 2022, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Thuận An tiến hành kiểm tra, qua đợt kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành quy định an toàn PCCC của cơ sở, tiếp tục hướng dẫn cơ sở duy trì các điều kiện an toàn PCCC như: Thường xuyên bổ sung, cập nhật những thay đổi về công tác PCCC theo quy định; Duy trì chế độ bảo trì, bảo dưỡng các loại phương tiện chữa cháy; trang bị phương tiện PCCC cho đội PCCC cơ sở theo quy định.

Kiểm tra về an ninh trật tự: Công an thành phố đã tổ chức kiểm tra hành chính 5 lần, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền: 34.750.000 đồng, cụ thể như sau:

+ Ngày 5.8.2019, hành vi vi phạm: Hoạt động karaoke quá giờ được phép. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền: 7.500.000 đồng.

+ Ngày 11.10.2019, hành vi vi phạm: Hoạt động karaoke quá giờ được phép, không giao kết hợp đồng lao động 9 nhân viên. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền: 11.500.000 đồng.

+ Ngày 3.10.2020, hành vi vi phạm: Hoạt động karaoke quá giờ được phép, không giao kết hợp đồng lao động (26 trường hợp). Ra quyết định xử phạt VPHC với số tiền: 15.000.000 đồng.

9h07: Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương chủ trì buổi họp báo, ông Dũng đề nghị các sở, ngành báo cáo về lĩnh vực liên quan của mình.