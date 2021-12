Họp báo thông tin việc quân nhân nghĩa vụ tử vong ở Gia Lai

Your browser does not support the audio element.

Tại buổi họp báo, Đại tá Lê Tuấn Hiền - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - thông tin: Vào khoảng 20h15 ngày 29/11, quân nhân Nguyễn Văn T. (sinh năm 1998, chiến sĩ Tiểu đoàn BB50, Trung đoàn BB991, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) đi tắm tại nhà tắm của đơn vị thì tự ngã.

Sau đó, T. đi về phòng nằm nghỉ. Đến khoảng 21h15 cùng ngày, T. có hiện tượng co giật, khó thở.