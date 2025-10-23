Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sốt Chikungunya

Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hong Kong (CHP) cho biết, vùng lãnh thổ này đã ghi nhận 42 trường hợp sốt Chikungunya trong năm nay, tất cả đều là các ca nhập cảnh. Trong số các ca bệnh này, có một người đàn ông 77 tuổi có bệnh nền, đã tử vong vào ngày 22/10 sau khi tình trạng trở nặng.

Chính quyền thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc tập trung diệt muỗi để kiểm soát dịch sốt Chukungunya ngày 29/7/2025. Ảnh: VCG

Nam bệnh nhân trở về Hong Kong từ Trung Quốc đại lục vào ngày 13/10 và bị sốt, đau khớp cùng ngày. Ông bị phát ban vào ngày 14/10 và đã đến một bệnh viện tư để điều trị. Sau đó, do bệnh trở nặng, ông đã được chuyển đến Khoa Chăm sóc Đặc biệt của Bệnh viện Ruttonjee, với chẩn đoán lâm sàng là sốt Chikungunya biến chứng suy đa cơ quan.

CHP cho biết, các triệu chứng nghiêm trọng và tử vong do sốt Chikungunya là cực kỳ hiếm gặp, với tỷ lệ tử vong dưới một phần nghìn. Các biến chứng nghiêm trọng đều liên quan đến tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Từ đầu năm đến ngày 30/9, đã có 445.271 trường hợp sốt Chikungunya và 155 trường hợp tử vong được báo cáo tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các ca bệnh được ghi nhận cả ở châu Mỹ, châu Phi, châu Á và châu Âu.

Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc báo cáo 2.086 ca nhiễm mới từ ngày 12-18/10, phân bố ở hơn 20 thành phố, trong đó phần lớn đến từ Giang Môn, Phật Sơn, Thâm Quyến và Quảng Châu.