Hồng Diễm và các nghệ sĩ gây chú ý trong ngày hợp luyện diễu hành A80

Tối 24/8, các khối tham gia diễu binh, diễu hành lần lượt tập kết tại khu vực quảng trường Ba Đình (Hà Nội) và các tuyến phố đã có buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Khối văn hóa - thể thao gồm nhiều vận động viên, nghệ sĩ nổi tiếng: NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, các diễn viên Hồng Diễm, Việt Hoa, Thu Quỳnh, Lương Thu Trang, Thanh Sơn... có mặt ở khu vực phố Cửa Bắc và Quán Thánh từ chiều và nhận được sự động viên cổ vũ nhiệt tình từ công chúng.