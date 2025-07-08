Honda vướng lùm xùm giấu lỗi động cơ tăng áp trên loạt mẫu Civic, CR-V, Accord

Không chỉ khiến động cơ không được làm mát đúng cách, lỗi này còn khiến động cơ có thể bị đánh lửa sai (misfire). Ngoài ra, nếu nước làm mát trộn lẫn với dầu động cơ, nó có thể làm loãng và nhiễm bẩn dầu, gây ăn mòn và mài mòn quá mức. Nhiều chủ xe được cho là đã gặp phải tình trạng hư hỏng động cơ hoàn toàn, một số người thậm chí bị kẹt trên đường khi xe đột ngột chết máy.

Một nguyên đơn tên Tiffany Richardson kể rằng gioăng quy lát trên chiếc Honda Accord 2018 của cô bị hỏng vào tháng 2/2023. Cô cho biết nước làm mát đã rò rỉ vào buồng đốt và chi phí sửa chữa lên tới 1.397 USD (khoảng 36,6 triệu đồng). Chỉ 2 tháng sau, cô phải đối mặt với sự cố thứ hai khi phát hiện nước làm mát tiếp tục lọt vào trong xi-lanh đầu tiên. Cô đã tốn thêm 1.216 USD (khoảng 32 triệu đồng) để sửa chữa.

Vụ kiện cũng dẫn chứng hàng chục đơn khiếu nại gửi đến Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) trong những năm gần đây, nhiều đơn trong số đó mô tả sự cố hỏng gioăng quy lát tương tự.

Các luật sư đang kiện hãng xe Nhật Bản vì vi phạm bảo hành rõ ràng, có dấu hiệu vi phạm đạo luật bảo vệ người tiêu dùng của các bang, và có hành vi trục lợi không chính đáng. Họ đang yêu cầu xét xử bởi bồi thẩm đoàn nhằm buộc Honda phải chịu trách nhiệm cho những gì họ cho là một lỗi động cơ phổ biến.

