Honda Việt Nam triệu hồi mẫu CB1000 để thay thế bu-lông cần chuyển số

Honda Việt Nam (HVN) vừa thông báo triển khai chương trình triệu hồi đối với mẫu mô tô Honda CB1000 đời 2025 nhập khẩu từ Nhật Bản, nhằm thay thế phụ tùng bu-lông cần chuyển số có nguy cơ bị lỏng trong quá trình vận hành. Theo thông báo, lỗi này có thể ảnh hưởng đến quá trình sang số và trong trường hợp hiếm gặp có thể gây rủi ro cho người lái.

HVN cho biết, đến nay chưa ghi nhận bất kỳ sự cố hay tai nạn nào liên quan đến lỗi triệu hồi nói trên. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn tối đa cho khách hàng, hãng sẽ tiến hành khắc phục miễn phí lỗi.

Toàn bộ công việc kiểm tra và xử lý cho xe trong diện triệu hồi sẽ được tiến hành tại hệ thống đại lý mô tô phân khối lớn Honda DreamWing và các đại lý ủy quyền HEAD trên toàn quốc, với thời gian thực hiện linh hoạt theo lịch hẹn của khách hàng.

Khách hàng sở hữu xe nằm trong diện ảnh hưởng sẽ được HVN liên hệ trực tiếp hoặc có thể chủ động kiểm tra thông tin tại các đại lý chính hãng. Mọi chi phí kiểm tra và thay thế đều được Honda Việt Nam chi trả hoàn toàn, thời gian sửa chữa dự kiến chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Honda CB1000 Hornet vừa được giới thiệu tại Việt Nam vào đầu năm 2025 với giá bán 340 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp với Kawasaki Z1000 ABS. Xe được trang bị động cơ 1.000 cc 4 xi-lanh thẳng hàng, kết hợp với hộp số côn tay 6 số., cho công suất tối đa 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 101 Nm.

Đợt triệu hồi Honda CB1000 2025 diễn ra chỉ ít ngày sau khi Honda tiến hành chiến dịch thay thế cụm đèn pha cho gần 4.000 xe mô tô CB150R và CB300R tại thị trường Việt Nam do lỗi mối nối điện, khiến đèn pha nhấp nháy hoặc không sáng khi sử dụng xe.