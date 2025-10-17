Honda Việt Nam triệu hồi CB150R và CB300R do lỗi đèn pha

Honda Việt Nam (HVN) vừa thông báo chương trình triệu hồi đối với hai mẫu xe mô tô CB150R và CB300R để khắc phục lỗi liên quan đến cụm đèn pha. Cụ thể, sẽ có 3.946 chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan bị ảnh hưởng, với thời gian sản xuất trong các năm 2019, 2020 và 2022.

Theo Honda Việt Nam, nguyên nhân xuất phát từ việc hệ thống dây điện và bảng mạch trong cụm đèn pha có thể được lắp ráp không đúng kỹ thuật. Do đặc thù vận hành và trong môi trường sử dụng có rung lắc, điều này có thể dẫn đến dây đèn pha bị uốn cong, khiến các dây lõi có thể bị đứt do mỏi ở gốc các đầu cuối dây dẫn. Hậu quả khiến đèn pha nhấp nháy hoặc không sáng khi sử dụng xe.

Từ ngày 1/10/2025, HVN sẽ bắt đầu mời khách hàng mua sản phẩm nằm trong diện thu hồi tới các Cửa hàng bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) thông qua điện thoại và/hoặc e-mail hoặc các hình thức liên lạc khác để kiểm tra và thay thế cụm đèn pha. Dự kiến thời gian xử lý trung bình khoảng 42 phút cho mỗi xe, HVN sẽ chịu hoàn toàn các chi phí.

Honda Việt Nam khuyến cáo người dùng đang sở hữu CB150R và CB300R trong các năm sản xuất nói trên nhanh chóng liên hệ đại lý gần nhất để được kiểm tra và khắc phục lỗi.

Hiện tại, hai mẫu xe CB150R và CB300R đã không còn được HVN phân phối tại thị trường Việt Nam. Bộ đội này trước đây từng được nhiều người mua mô tô lần đầu lựa chọn, nhưng giờ mẫu xe naked bike cổ điển có giá thấp nhất khách hàng có thể mua là CB350 H'ness với mức 129,99 triệu đồng.