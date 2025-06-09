Honda thử nghiệm mẫu mô tô điện cỡ lớn EV Fun Concept tại châu Âu

06/09/2025 08:08

Honda đang thử nghiệm mẫu mô tô điện cỡ lớn đầu tiên của hãng có tên Honda EV Fun tại Đức, sau màn ra mắt tại EICMA. Xe dùng pin cố định, sạc nhanh CCS2 và hứa hẹn sớm ra mắt thị trường.

Honda đang tiếp tục quá trình thử nghiệm thực tế cho mẫu mô tô điện EV Fun Concept tại Offenbach, Đức. Đây là mẫu mô tô điện cỡ lớn đầu tiên của Honda, lần đầu tiên ra mắt công chúng tại triển lãm EICMA ở Milan (Ý), đánh dấu bước đi quan trọng của hãng trong lĩnh vực xe hai bánh điện khí hóa.

Được coi là “phiên bản điện” của một mẫu mô tô hạng trung, EV Fun Concept trang bị bộ pin cố định không thể tháo rời. Quá trình sạc sử dụng chuẩn CCS2 - một công nghệ quen thuộc tại các trạm sạc ô tô điện, giúp rút ngắn đáng kể thời gian tiếp năng lượng.

Trưởng dự án đồng thời là kỹ sư kỳ cựu với 20 năm kinh nghiệm tại Honda - ông Masatsugu Tanaka cho biết chiếc xe được phát triển theo triết lý thiết kế “be the wind” (trở thành cơn gió). Theo ông, EV Fun Concept mang lại cảm giác vận hành êm ái, yên tĩnh và mang đến sự hòa hợp giữa người lái và chiếc xe, giống như đang lướt cùng gió.

Qua hình ảnh và video thử nghiệm, có thể thấy xe đặt mô-tơ điện ở vị trí trung tâm khung, dẫn động bánh sau bằng dây curoa và sử dụng gắp đơn một phía - chi tiết thường thấy trên các dòng mô tô cao cấp. Đoạn video hé lộ từ Honda cũng khẳng định EV Fun Concept sẽ sớm được thương mại hóa trong thời gian tới.

Theo vov.vn
https://vov.vn/o-to-xe-may/xe-may/honda-thu-nghiem-mau-mo-to-dien-co-lon-ev-fun-concept-tai-chau-au-post1227738.vov
Copy Link
https://vov.vn/o-to-xe-may/xe-may/honda-thu-nghiem-mau-mo-to-dien-co-lon-ev-fun-concept-tai-chau-au-post1227738.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Xe
            Honda thử nghiệm mẫu mô tô điện cỡ lớn EV Fun Concept tại châu Âu
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO