Honda thử nghiệm mẫu mô tô điện cỡ lớn EV Fun Concept tại châu Âu

Honda đang tiếp tục quá trình thử nghiệm thực tế cho mẫu mô tô điện EV Fun Concept tại Offenbach, Đức. Đây là mẫu mô tô điện cỡ lớn đầu tiên của Honda, lần đầu tiên ra mắt công chúng tại triển lãm EICMA ở Milan (Ý), đánh dấu bước đi quan trọng của hãng trong lĩnh vực xe hai bánh điện khí hóa.

Được coi là “phiên bản điện” của một mẫu mô tô hạng trung, EV Fun Concept trang bị bộ pin cố định không thể tháo rời. Quá trình sạc sử dụng chuẩn CCS2 - một công nghệ quen thuộc tại các trạm sạc ô tô điện, giúp rút ngắn đáng kể thời gian tiếp năng lượng.

Trưởng dự án đồng thời là kỹ sư kỳ cựu với 20 năm kinh nghiệm tại Honda - ông Masatsugu Tanaka cho biết chiếc xe được phát triển theo triết lý thiết kế “be the wind” (trở thành cơn gió). Theo ông, EV Fun Concept mang lại cảm giác vận hành êm ái, yên tĩnh và mang đến sự hòa hợp giữa người lái và chiếc xe, giống như đang lướt cùng gió.

Qua hình ảnh và video thử nghiệm, có thể thấy xe đặt mô-tơ điện ở vị trí trung tâm khung, dẫn động bánh sau bằng dây curoa và sử dụng gắp đơn một phía - chi tiết thường thấy trên các dòng mô tô cao cấp. Đoạn video hé lộ từ Honda cũng khẳng định EV Fun Concept sẽ sớm được thương mại hóa trong thời gian tới.