Honda ra mắt dàn xe máy mới kế nhiệm dòng Cub huyền thoại

Vào tháng 6/2024, Honda tuyên bố sẽ khai tử dòng xe biểu tượng Super Cub 50cc do quy định khí thải mới tại Nhật Bản. Điều này đã để lại nhiều tiếc nuối cho những người hâm mộ dòng Cub nói chung cũng như những người chỉ có giấy phép lái xe máy hạng nhỏ (dưới 50cc) tại Nhật.

Đến tháng 10 năm nay, Honda đã giới thiệu dòng xe máy hoàn toàn mới phù hợp với nhóm khách hàng trên. Chúng bao gồm Super Cub 110 Lite, Super Cub Pro 110 Lite, Cross Cub 110 Lite và Dio 110 Lite.