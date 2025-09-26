Honda khai tử mẫu xe điện hạng sang sau một năm ra mắt

Sau khi chính thức ngừng sản xuất sedan TLX vào tháng 7, thương hiệu Acura của Honda tiếp tục tinh gọn danh mục sản phẩm bằng quyết định dừng sản xuất mẫu SUV điện ZDX. Thông tin ban đầu được Car Dealership Guy tiết lộ qua một bản ghi nội bộ, và sau đó đã được phía Acura xác nhận.

“Để phù hợp hơn với nhu cầu khách hàng, điều kiện thị trường cũng như các mục tiêu chiến lược dài hạn, chúng tôi xác nhận Acura ZDX đã kết thúc vòng đời sản xuất”, một người phát ngôn của hãng cho biết.