Honda Giorno+ SC35 ThaiGP bản giới hạn đầu tiên về Việt Nam

Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition là một phiên bản đặc biệt, lấy cảm hứng từ chiếc xe ThaiGP 2025 của tay đua Somkiat Chantra – người Thái Lan đầu tiên góp mặt tại giải đua MotoGP.

Mẫu xe tay ga này ra mắt tại Thái Lan từ đầu tháng 3, được sản xuất giới hạn 99 chiếc. Một số ít trong đó vừa được đưa về Việt Nam thông qua một cửa hàng xe máy tư nhân tại TP. HCM.

Giá bán của Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition tại Việt Nam chưa được công bố. Tham khảo tại thị trường Thái Lan, mẫu xe tay ga đặc biệt này có giá 74.400 baht, tương đương khoảng 56 triệu đồng.