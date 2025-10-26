Honda Civic Type R ngừng bán tại Việt Nam, chỉ còn 10 suất đặt xe cuối cùng

Vào ngày 22/10, Honda Việt Nam (HVN) đã thông báo ngừng bán mẫu Civic Type R, đánh dấu việc kết thúc hành trình phân phối mẫu xe hiệu năng cao này tại thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, HVN sẽ vẫn nhận đặt cọc 10 chiếc Civic Type R cuối cùng cho khách hàng trong nước, dự kiến bàn giao cho khách hàng từ tháng 12/2026. Hãng cho biết mỗi xe bàn giao trong đợt này sẽ đi kèm chứng nhận sở hữu đặc biệt, ghi dấu “tượng đài” Civic Type R trước khi chính thức chia tay thị trường.

Honda Civic Type R được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào tháng 10/2022, đến nay đã đạt dấu mốc 3 năm xuất hiện nhưng cũng là thời điểm kết thúc của mẫu xe hiệu năng cao hiếm hoi hiện nay tại Việt Nam.

Hướng đến số ít khách hàng, Honda Civic Type R chỉ được bán ra theo dạng đặt cọc trước, người mua sẽ phải chờ nhiều tháng để nhận xe. Cùng với giá bán khá cao - 2,999 tỷ đồng, điều này khiến mẫu xe thể thao của Honda không nhận được quá nhiều sự chú ý.

Doanh số của Honda Civic Type R cũng giảm dần qua từng năm và liên tục nằm trong top ô tô ế nhất, khi năm 2023 ghi nhận 19 xe đã bán ra thị trường Việt Nam, nhưng bước qua năm 2024 chỉ đạt 11 xe, và trong 9 tháng đầu năm 2025 mới chỉ có 2 xe được giao đến khách hàng.

Trên toàn cầu, Honda Civic Type R đã trở thành tượng đài trong thế giới xe hiệu năng cao kể từ khi ra đời năm 1997 tại Nhật Bản, chinh phục hàng loạt kỷ lục cho xe dẫn động cầu trước trên các đường đua danh tiếng như Nürburgring (Đức), Suzuka (Nhật Bản) hay Silverstone (Anh). Mẫu xe này cũng liên tiếp giành nhiều giải thưởng quốc tế, bao gồm “Xe của năm” do BBC Top Gear bình chọn (2017) và “Hatchback nổi bật của năm” từ Auto Express (2020).

Honda Civic Type R hiện tại được trang bị động cơ tăng áp 2.0L VTEC Turbo công suất 315 mã lực, hộp số sàn 6 cấp và hệ thống treo hiệu năng cao, mang đến cảm giác lái chân thực và phấn khích cho người yêu tốc độ.