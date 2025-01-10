Honda chốt lịch ra mắt bộ đôi xe điện hoàn toàn mới

Theo Carscoops, Honda đang chuẩn bị một dải sản phẩm đa dạng để trình diễn tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025. Trong đó bao gồm một mẫu xe điện hoàn toàn mới thuộc dòng 0 Series, bên cạnh hai nguyên mẫu đã ra mắt là Saloon và SUV.

Hãng xe Nhật nhấn mạnh rằng mẫu xe mới này sẽ giúp nhiều người cảm nhận được giá trị của dòng Honda 0 Series hơn. Cũng theo Carscoops, Honda sẽ giới thiệu tổng cộng 5 mẫu xe sắp được thương mại hóa ở sự kiện diễn ra vào 29/10 tới.