Honda CB350 H’ness bổ sung phiên bản cho năm 2025

Honda Việt Nam (HVN) vừa chính thức giới thiệu CB350 H’ness 2025 với những nâng cấp đáng chú ý, đặc biệt là hai màu sắc mới Đỏ Đen và Xám Đen. Những trang bị mới sẽ giúp tiếp nói thành công của dòng xe Classic ra mắt vào đầu năm 2024, hướng đến nhóm khách hàng trẻ và phong cách.

Phiên bản 2025 tiếp tục duy trì tính hài hòa giữa nét hoài cổ và chất đường phố hiện đại. Các chi tiết mạ chrome sáng bóng trên ống xả, logo CB dập nổi trên thân xe kết hợp cùng gam màu mới, hệ thống đèn pha tròn dạng LED, xi-nhan vòng lửa trẻ trung và vành đúc 14 chấu. Honda CB350 H'ness mới được trang bị yên xe phẳng và rộng rãi mang đến tư thế ngồi thoải mái, phù hợp cho cả hành trình dài.

Về sức mạnh, CB350 H’ness 2025 vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn 350cc, làm mát bằng không khí, cho công suất cực đại 15,5 kW tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn 30 Nm tại 3.000 vòng/phút. Tuy nhiên, Honda đã cải thiện khả năng vận hành bằng việc tối ưu hệ thống cân bằng trục, giúp giảm rung chấn, mang đến trải nghiệm lái êm ái, linh hoạt trong phố và ổn định trên đường dài.

Xe tiếp tục được trang bị bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt hai chiều, hệ thống phanh ABS 2 kênh với đĩa trước 310mm và sau 240mm, cùng với hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) và cảnh báo dừng khẩn cấp (ESS). Các tiện ích thông minh như công tắc tắt động cơ tích hợp nút khởi động, chắn bùn trước kéo dài, đèn cảnh báo nguy hiểm cũng giúp tăng tính tiện lợi và an toàn trong thực tế sử dụng.

Honda CB350 H’ness 2025 sẽ chính thức được bán ra từ ngày 12/10/2025 tại hệ thống cửa hàng CB ủy nhiệm với giá đề xuất 129,99 triệu đồng, đi kèm với chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước). Phiên bản mới hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những khách hàng yêu thích sự khác biệt trong phân khúc mô tô tầm trung.

Hình ảnh của Honda CB350 H'ness phiên bản mới: