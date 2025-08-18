Honda bị kiện vì động cơ không bền như quảng cáo

Theo Carscoops, một vụ kiện mới đây tại Mỹ cho thấy một số mẫu ô tô sử dụng động cơ i-VTEC dung tích 1.5L và 2.0L của Honda có thể đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng.

Nguyên đơn cho rằng các động cơ này khó chịu được tỷ số nén cao và nhiệt độ lớn, dẫn đến tình trạng quá nhiệt, hỏng gioăng nắp máy và tiềm ẩn nhiều sự cố khác.