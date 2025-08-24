Honda 'bác' thông tin xây nhà máy xe hydro

Honda Việt Nam đang vận hành 3 nhà máy sản xuất xe máy với công suất 2,75 triệu chiếc/năm và 1 nhà máy ô tô với công suất 35.000 chiếc/năm. Chiến lược điện hóa xe máy giai đoạn 2024-2026 của Honda bắt đầu bằng việc ra mắt 2 mẫu xe máy điện, dự kiến giới thiệu thêm 5 mẫu mới trong giai đoạn 2026-2030 và mở rộng quy mô trong giai đoạn 2035-2040.

Đáng chú ý, trong giai đoạn chuyển tiếp từ xe xăng sang xe điện, hãng xác định phát triển xe hybrid là giải pháp hiệu quả nhất. Do đó, từ năm 2026 trở đi, Honda sẽ mở rộng thêm các mẫu hybrid nhằm đa dạng hóa sản phẩm. Mục tiêu đến năm 2040 sẽ đạt 100% sản phẩm xe thuần điện.