Honda Accord 2025 ra mắt tại Thái Lan với nhiều nâng cấp công nghệ

Mới đây, Honda Accord đã được nâng cấp tại thị trường Thái Lan với công nghệ mới và tiếp tục được duy trì bản hybrid. Mẫu xe có giá bán khởi điểm từ 1,479 triệu baht (khoảng 1,2 tỷ đồng) cho bản e:HEV E, khoảng 1,599 triệu baht (1,29 tỷ đồng) cho bản e:HEV EL và 1,729 triệu baht (1,4 tỷ đồng) cho bản cao cấp e:HEV RS. Theo trang Headlightmag, mức giá mới thấp hơn 70.000 baht (57 triệu đồng) so với trước đây.

Khối động cơ hybrid vẫn giữ nguyên, sử dụng máy xăng 2.0L i4 chu kỳ Atkinson, tuân chuẩn nhiên liệu E20, cho công suất 145 mã lực vòng/phút và mô-men xoắn 182 Nm tại 4.500 vòng/phút. Động cơ chính kết hợp cùng một mô-tơ điện tạo điện năng cho pin lithium-ion, pin này cấp điện cho mô-tơ khác công suất 181 mã lựcvà mô-men xoắn 335 Nm, truyền động cầu trước.

Ở tốc độ cao, động cơ có thể kết nối trực tiếp với hộp số E-CVT để truyền lực ra bánh xe, đưa tổng công suất hệ thống đạt 204 HP. Xe vẫn giữ 6 chế độ lái: Econ, Normal, Sport, Individual, EV và Charge.

Điểm thay đổi lớn nhất là việc bổ sung hệ thống cảnh báo điểm mù Blind Spot Information (BSI) thay thế cho camera LaneWatch vốn gây nhiều tranh cãi. BSI hoạt động thông qua đèn báo trên gương chiếu hậu, cảnh báo xe nằm trong điểm mù. Ngoài ra, Honda còn trang bị thêm Cross Traffic Monitor - hệ thống cảnh báo va chạm ngang phía sau, cả hai tính năng đều có trên tất cả phiên bản.

Ngoại thất của Honda Accord cũng được tinh chỉnh nhẹ. Một số chi tiết như phần dưới thân xe và viền lưới tản nhiệt nay được sơn đồng màu thân, đèn pha dùng nền đen với thấu kính trong. Bản e:HEV RS có khe hút gió cản trước màu đen, trong khi e:HEV E được nâng cấp bộ mâm 17 inch màu đen thay cho bạc.

Trang bị tiêu chuẩn của bản E gồm: đèn pha LED, đèn hậu LED, khởi động và vào xe không chìa (có khởi động từ xa), ghế trước chỉnh điện, điều hòa 2 vùng, ghế da, rèm che nắng phía sau, sạc không dây, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình cảm ứng 12,3 inch với giải trí Google tích hợp với Android Auto/Apple CarPlay không dây, 8 túi khí, Honda Connect và Honda Sensing (cảnh báo chệch làn, giữ làn, phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng).

Bản EL được bổ sung mâm 18 inch, đèn nội thất 7 màu, lọc khí Plasmacluster, cảm biến khoảng cách trước sau (4 cảm biến mỗi đầu xe), “boss switch” điều chỉnh ghế phụ, camera đa góc nhìn và màn hình hiển thị trên kính lái 11,5 inch. Bản RS cao cấp có thêm đèn pha thích ứng, đèn hỗ trợ vào cua, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn xi-nhan tuần tự, đèn viền tay nắm cửa, chìa khóa thông minh dạng thẻ, cánh gió sau, logo RS, gương đen bóng và hệ thống khử ồn chủ động.

Khách hàng có 4 tùy chọn màu ngoại thất: Lunar Silver Metallic, Meteoroid Gray Metallic, Platinum White Pearl và Crystal Black Pearl. Hai màu cuối có giá cộng thêm 14.000 baht (11 triệu đồng) và 10.000 baht (8 triệu đồng).