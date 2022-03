Hồn nhiên chui tủ khi dự sự kiện, Lan Ngọc có 'ổn' không?

Đang mặc váy, mang giày cao gót khá điệu đà nhưng "Miss Q" vẫn làm theo, khiến mọi người có mặt không thể không bật cười. Hình ảnh này khiến netizen công nhận danh xưng "ngọc nữ lầy lội" rất phù hợp với Lan Ngọc.

Clip Lan Ngọc chui tủ đồ trong sự kiện



Lan Ngọc rất cưng chiều fan.