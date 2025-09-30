Hôn nhân viên mãn, sang chảnh của Phương Oanh với Shark Bình

Nữ diễn viên Phương Oanh và Shark Bình đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn sau hơn 2 năm kết hôn. Từ ngày chính thức về chung một nhà, cả hai luôn đồng hành, chia sẻ cùng nhau trong công việc lẫn đời sống gia đình.

Phương Oanh - Shark Bình đăng ký kết hôn vào tháng 6/2023 và tổ chức lễ gia tiên một tháng sau đó. Trước đó, cặp đôi có một năm hẹn hò. Sau lễ ăn hỏi rầm rộ, cặp đôi hưởng tuần trăng mật ở Mỹ. Trong ba tuần ở đây, họ tự lái xe đi một số điểm du lịch nổi tiếng, ngồi trực thăng ngắm núi lửa, đi biển Hawaii... Hơn một tháng sau chuyến trăng mật, Phương Oanh thông báo tin vui mang thai con đầu lòng. Vợ chồng cô ban đầu định tổ chức một đám cưới riêng tư trên du thuyền nhưng phải hoãn vì nữ diễn viên bị nghén nặng. Họ quyết định chờ đến khi con cứng cáp mới tổ chức đám cưới. Trong thời gian nữ diễn viên "Gió ngang khoảng trời xanh" mang bầu, Shark Bình rất yêu chiều bà xã. Gia đình Phương Oanh đón cặp song sinh một trai một gái vào giữa tháng 5/2024. Hai con - bé trai Jimmy và bé gái Jenny - trở thành niềm vui lớn của cả gia đình, theo Ngôi sao. Trở lại nhịp sống mới, Phương Oanh nhanh chóng lấy lại vóc dáng và bắt tay vào công việc: tiếp tục xây dựng kênh TikTok ẩm thực, kinh doanh và quảng cáo. Shark Bình trong các chuyến đi công tác vẫn không quên thể hiện tình cảm, bày tỏ nhớ nhung những món ăn do vợ chuẩn bị. Phương Oanh cho biết khi mới gặp Shark Bình không hề biết cô là ai, chỉ ấn tượng vì được bạn bè giới thiệu rằng nữ diễn viên nấu ăn rất ngon. Dần dần, nữ diễn viên đã chinh phục doanh nhân hơn cô 8 tuổi. Chia sẻ về vợ, Shark Bình cho biết tiêu chí chọn bạn đời không chỉ dừng ở ngoại hình mà còn ở đạo đức, nhân cách và cách cư xử. Ban đầu, ông chỉ biết Phương Oanh qua lời giới thiệu là “nấu ăn rất ngon”, song càng gắn bó, ông càng nhận ra sự cố gắng, bản lĩnh và tài năng của cô - theo VietNamNet. Với Phương Oanh, hôn nhân là hành trình trưởng thành. Nữ diễn viên thừa nhận trước đây nóng tính, dễ để cảm xúc chi phối. Sau khi lập gia đình, sinh con, cô học cách kiềm chế, cân bằng cảm xúc để đảm đương vai trò người vợ, người mẹ và bạn đồng hành. Nhân dịp sinh nhật Shark Bình gần đây, Phương Oanh đã tổ chức tiệc riêng tư cho chồng. Tại đây, Jin và May - con riêng của Shark Bình cũng có mặt. Hình ảnh Phương Oanh - Shark Bình chụp ảnh cùng các con chung, con riêng khiến nhiều người ấn tượng. Năm 2004, Shark Bình từng vướng phải ồn ào khi một số trang mạng ghép anh với một người đẹp và phỏng đoán nam doanh nhân ngoại tình trong lúc vợ mang thai. Sau đó, Shark Bình lên tiếng phủ nhận và bày tỏ bức xúc về việc bị dựng chuyện, bôi nhọ danh dự.