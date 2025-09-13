Hôn nhân viên mãn hơn 2 thập kỷ của nữ NSND vừa lên chức giám đốc nhà hát

NSND Thu Huyền vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội. Chia sẻ về vai trò mới, chị bày tỏ đây là vinh dự lớn nhưng cũng đi kèm nhiều áp lực. Nữ nghệ sỹ coi đó là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp gắn bó với nghệ thuật chèo.

NSND Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội, là một trong những nghệ sỹ chèo tiêu biểu của Việt Nam. Năm 16 tuổi, Thu Huyền gây ấn tượng mạnh mẽ khi tham gia cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ Hà Nội với vai Thị Mầu trong vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính. Vai diễn này không chỉ mang về cho chị giải đặc biệt mà còn ghi dấu ấn sâu sắc, lâu bền trong lòng khán giả.

Năm 32 tuổi, chị được đặc cách phong tặng NSƯT, trở thành một trong những nữ nghệ sỹ trẻ nhất nhận danh hiệu này. Đầu năm 2024, chị được phong tặng danh hiệu NSND.