Hôn nhân viên mãn của Thanh Duy - Kha Ly, chờ 8 năm để được bế con đầu lòng

Diễn viên Thanh Duy vừa trở lại với phim Lưới tình trên màn ảnh nhỏ. Anh đóng vai Hòa, một chàng trai nông thôn mồ côi từ nhỏ hiền lành, thông minh, nghị lực.

Hòa lớn lên cùng "thanh mai trúc mã" Thuận, hẹn thề tương lai sẽ cưới nhau.

Diễn viên Thanh Duy trở lại màn ảnh.

Thế nhưng, khi bước ra thành phố, Hòa lại dần đánh mất chính mình. Sự cám dỗ vật chất đã kéo anh rời xa tình yêu trong sáng thuở ban đầu.

Từ một chàng trai chân chất, Hòa dần trở thành người đầy tham vọng, phụ bạc người con gái đã hy sinh tất cả cho mình.

Chia sẻ với VietNamNet , Thanh Duy nói có nhiều đồng cảm với nhân vật. Diễn viên cũng mồ côi cha từ nhỏ, một mình mẹ tảo tần nuôi anh ăn học.