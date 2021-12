Hôn nhân viên mãn của danh ca ca Hương Lan và chồng kỹ sư hàng không

Bên cạnh khu vườn đầy cây trái, ông xã của Hương Lan còn xây cho bà một nhà kho để cất trữ đồ. Bên trong đó là hàng loạt va ly mà nữ danh ca từng dùng đi lưu diễn trong ngoài nước. Đồng thời, những băng đĩa từng phát hành của Hương Lan cũng được lưu giữ cẩn thận làm kỷ niệm.

Ở tuổi 65, danh ca Hương Lan vẫn xuất hiện thường xuyên với các khán giả yêu tiếng hát của mình. Hương Lan cũng thường chia sẻ những hình ảnh đi diễn, hội ngộ bạn bè nghệ sĩ trên trang cá nhân. Qua năm tháng, Hương Lan vẫn được đông đảo người hâm mộ trầm trồ bởi vẻ đằm thắm, mặn mà và giọng hát ngọt ngào, tình cảm.

Clip danh ca Hương Lan hát 'Sa mưa giông':

Your browser does not support the video tag.

Phương Linh

Ảnh: FBNV