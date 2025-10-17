Đám cưới xa hoa giữa chàng trai Trung Quốc 27 tuổi và cô dâu da màu 47 tuổi đang khiến mạng xã hội "dậy sóng"

Một đám cưới lộng lẫy diễn ra giữa trung tâm thành phố. Cô dâu xinh đẹp, gia đình bên nhà gái thuộc giới doanh nhân có tiếng; chú rể, một chàng trai ngoại tỉnh, chỉ mới vài năm làm việc ở thành phố. Người ta gửi lời chúc, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng sự dè chừng: “Lấy được vợ giàu là đổi đời rồi.” Câu nói tưởng đùa mà không đùa vì đâu đó trong xã hội hôm nay, không ít cuộc hôn nhân bắt đầu không phải từ tình yêu mà từ phép tính của lợi ích và địa vị.

Người ta gọi đùa là 'hôn nhân tiền định' như một kiểu chơi chữ cay đắng, khi chữ tiền dần thay thế cho chữ tình. Thay vì gặp nhau ở nhịp đập trái tim, nhiều người gặp nhau ở khả năng chi trả. Thay vì nói 'chúng ta hợp nhau', họ nói 'chúng ta xứng đôi'. Xứng không phải về tâm hồn mà về ví tiền.

Câu chuyện của Minh, một chàng trai làm trong lĩnh vực xây dựng là ví dụ điển hình. Minh kể: “Tôi từng yêu một cô bạn học nghèo, nhưng bố mẹ tôi phản đối vì ‘lấy nhau rồi khổ’. Rồi tôi quen một cô khác, nhà có điều kiện, công việc của tôi cũng thuận lợi hơn hẳn. Giờ tôi có xe, có nhà, nhưng mỗi tối về lại chẳng biết nói chuyện gì với vợ” - Anh cười nhưng nụ cười có gì đó rất mỏi mệt. Đôi khi sóng gió phủ đời trai không phải là bão tố, sóng gió đến từ chính 'chiếc ô' của nhà vợ.

Không chỉ đàn ông chọn con đường tương lai nhờ nhà vợ, phụ nữ cũng không ít người xem hôn nhân như một lối tắt đến cuộc sống sung túc. Hương (27 tuổi, nhân viên marketing) kể rằng bạn cô vừa cưới người hơn mình 18 tuổi: "Cô ấy bảo yêu, nhưng thực ra là sợ nghèo. Bảo rằng người đàn ông đó biết lo, biết bảo bọc. Nhưng tôi nhìn thấy cô ấy đang sống trong một cái lồng mạ vàng”.

Có người chọn an toàn hơn tự do, chọn ổn định hơn xúc cảm, và họ gọi đó là “trưởng thành”. Nhưng liệu trưởng thành có đồng nghĩa với việc trái tim im lặng?

Trong một xã hội mà vật chất trở thành thước đo giá trị, việc người ta tính toán trước khi yêu hay cưới không còn là điều lạ. Mạng xã hội ngập tràn hình ảnh của những đám cưới xa hoa, những chiếc nhẫn kim cương và những lời ngợi ca “chồng/vợ nhà người ta”. Những điều ấy vô tình khiến hạnh phúc được quy đổi bằng giá trị của món quà, chứ không phải sự bình yên của tâm hồn. Nhưng người ta quên rằng, tiền có thể mua một chiếc giường ngủ xịn nhưng giường ngủ xịn không thể bảo chứng cho một giấc ngủ ngon.

Một người đàn ông từng trải qua hôn nhân như vậy chia sẻ: “Ngày đó tôi cưới vì muốn thoát nghèo. Giờ tôi thoát nghèo thật nhưng lại mắc kẹt trong một cuộc đời không cảm xúc. Tôi và vợ giống 2 người cùng thuê chung một căn nhà, chỉ khác là chúng tôi có sổ hồng”.

Một người phụ nữ khác từng ly hôn cho biết: “Tôi từng tin rằng tiền có thể khiến mình bớt cô đơn. Nhưng hóa ra cô đơn nhất là khi nằm trên giường êm nhưng bên cạnh lại người không yêu mình.”

Xét cho cùng, hôn nhân 'tiền' định không phải sản phẩm của cá nhân, đó là hệ quả của thời đại. Khi xã hội đặt nặng thành công vật chất, hôn nhân cũng dễ biến thành hợp đồng hơn là mối giao kết tinh thần. Thay vì hỏi 'chúng ta có yêu nhau không?', người ta hỏi 'chúng ta có thể cùng nhau mua được gì?'. Càng giàu, càng dễ quên mất rằng sự ấm áp đôi khi đến từ những thứ không đắt tiền ví như một cái nắm tay, một lời hỏi han, một buổi chiều ngồi nhìn nhau lặng lẽ.

Một gia đình hạnh phúc sẽ được xây dựng trên tình yêu thương thay vì vật chất - Ảnh: Canva Pro

Không ai phủ nhận vai trò của tiền trong đời sống hôn nhân. Tiền mang lại sự an toàn, giúp giảm áp lực, giúp đôi bên sống dễ thở hơn. Nhưng khi tiền trở thành lý do để cưới, chứ không phải điều kiện để sống, hôn nhân đã mất đi phần linh hồn đẹp nhất. Người ta có thể cùng nhau chia sẻ tài khoản ngân hàng, nhưng chẳng thể chia sẻ nỗi cô đơn nếu không có sự đồng cảm.

Một căn nhà có thể xây bằng tiền nhưng một mái ấm chỉ có thể dựng bằng lòng. Tiền có thể mở đầu câu chuyện nhưng không thể viết nên phần kết hạnh phúc.

Bởi sau cùng, khi ánh đèn tắt, khi những món hàng xa xỉ đã quen thuộc, người ta sẽ nhận ra có những thứ càng tính thì càng lỗ. Và trong hôn nhân, lỗ lớn nhất là khi ta đánh mất cảm xúc, đánh mất chính mình trong một cuộc đầu tư tưởng là khôn ngoan.