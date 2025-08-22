Hôn nhân gần 4 thập kỷ của vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng tham gia diễu hành dịp 2/9

Trong Khối Văn hóa - Thể thao tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 có tới 108 người, gồm nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, hoa hậu, vận động viên.

Trong số các nghệ sĩ tham gia, đáng chú ý chính là vợ chồng NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ. Họ là cặp đôi nghệ sĩ duy nhất trong đội hình tham gia diễu binh, diễu hành của khối Văn hóa - Thể thao năm nay.

Hai nghệ sĩ đã tham gia tập luyện từ những ngày đầu tiên ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Dù không phải lần đầu tiên được chọn tham gia diễu binh, diễu hành trong sự kiện trọng đại của dân tộc, song cả hai vẫn cảm thấy hồi hộp và hào hứng.

Vợ chồng NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ trong buổi tập luyện cùng các đồng nghiệp.

NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ là cặp vợ chồng nghệ sĩ phía Bắc được khán giả ngưỡng mộ vì hôn nhân hạnh phúc. Nhờ nếp nhà ấm êm nên sự nghiệp trong cả lĩnh vực sân khấu lẫn truyền hình của họ đều thăng hoa.