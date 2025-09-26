Hôn nhân đời thực của 'nam thần' VFC vừa vào vai cơ trưởng bản lĩnh trong 'Tử chiến trên không'

Xuân Phúc bước ra vùng an toàn với 'Tử chiến trên không' ra sao?

Xuân Phúc trong "Tử chiến trên không", khiến khán giả bất ngờ với hình tượng mạnh mẽ, đầy quyết đoán. Đằng sau vai diễn ấy là quá trình tập luyện khắt khe cùng những trải nghiệm đáng nhớ.

Luôn sẵn sàng thử thách bản thân ở những vai diễn mới, Xuân Phúc tiếp tục bước ra khỏi vùng an toàn khi nhận lời vào vai cơ trưởng trong "Tử chiến trên không". Để khắc họa nhân vật, anh phải học từ cách ngồi trong buồng lái đến từng thao tác điều khiển, tái hiện áp lực và trách nhiệm của một cơ trưởng thực thụ. Đây là dự án đánh dấu bước tiến quan trọng của nam diễn viên, vừa khẳng định năng lực nghề nghiệp, vừa cho thấy tinh thần cầu thị trong quá trình làm nghề.

Xuân Phúc vào vai cơ trưởng trong "Tử chiến trên không".

Trong "Tử chiến trên không", Xuân Phúc đảm nhận vai một cơ trưởng - nhân vật trung tâm gánh vác sự sống còn của cả chuyến bay. Để có thể vào vai một cách tròn trịa, anh dành thời gian tìm hiểu, rèn luyện các thao tác cơ bản trong buồng lái.

Nam diễn viên chia sẻ rằng bản thân đã được cơ trưởng Trung Nam, nguyên mẫu ngoài đời, trực tiếp hướng dẫn cách cầm vô lăng, đạp thắng, điều chỉnh cần lái cũng như thực hiện những bước cất và hạ cánh cơ bản. "Tất nhiên tôi không thể trở thành phi công thật sự, nhưng nhờ sự kèm cặp của những người có chuyên môn, tôi hiểu được tinh thần và công việc của họ, từ đó thể hiện nhân vật một cách trọn vẹn hơn", Xuân Phúc chia sẻ với báo chí.