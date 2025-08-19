Hôn nhân đẹp như phim của chàng Kiều Phong đẹp trai nhất 'Thiên Long bát bộ'

Là một trong những bộ tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng của nhà văn Kim Dung, Thiên long bát bộ được chuyển thể thành phim trên màn ảnh không ít lần. Trong số đó, hình tượng Kiều Phong do diễn viên Hồ Quân thể hiện trong phiên bản năm 2003 vẫn được yêu thích nhất.

Nhân vật Kiều Phong của Hồ Quân từng làm say đắm khán giả.

Cố nhà văn Kim Dung cũng khẳng định, anh là nhân vật tiêu biểu và dũng mãnh, khí phách và lột tả thành công nhất vai diễn Kiều Phong.

Ngoại hình cao lớn, đậm chất nam nhi, hào sảng cùng tinh thần trượng nghĩa của vị anh hùng được thể hiện qua diễn xuất của Hồ Quân. Kiều Phong do Hồ Quân đóng được nhận xét hoàn hảo không khác gì nhân vật bước ra từ trong tiểu thuyết.