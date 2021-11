Hôn nhân 46 năm của Chế Linh bên vợ thứ 4 kém 10 tuổi

Chế Linh sinh năm 1942, được xem là một trong bốn giọng nam nổi tiếng nhất của nhạc vàng thời kỳ đầu cùng Duy Khánh, Nhật Trường, Hùng Cường. Sở hữu giọng hát mang một dấu ấn riêng biệt nên đến nay, Chế Linh vẫn được nhiều khán giả yêu mến. Những ca khúc nổi tiếng của ông có thể kể đến như Mùa xuân của mẹ, Hoa trinh nữ, Đoạn buồn cho tôi,...

Chế Linh hát 'Con đường mang tên em'

Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc sống riêng của Chế Linh cũng rất đặc biệt khi nắm giữ "kỷ lục" nghệ sĩ có đông vợ con nhất showbiz Việt. Ông trải qua 4 đời vợ, 14 người con gồm 7 con trai, 7 con gái cùng rất đông các cháu. Trong số những người con có niềm đam mê âm nhạc giống Chế Linh như Chế Phi, Chế Kha, Chế Phong thì Chế Phong là người được đánh giá có giọng hát, phong cách biểu diễn giống bố nhất. Anh cũng là ca sĩ thành công nhất trong gia đình chỉ sau danh ca Chế Linh.

Chế Linh hiện có sống bình yên cùng người vợ thứ tư tại Canada sau nhiều thăng trầm trong hôn nhân. Ông tái hôn với bà xã kém 10 tuổi là Vương Nga vào cuối năm 1975. Sau 46 năm chung sống, vợ chồng danh ca Chế Linh vẫn được ngưỡng mộ bởi những cử chỉ tình cảm dành cho nhau.