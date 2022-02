Hòn đảo thiên đường ở Mauritius

Bên cạnh đó còn có đu dây ở độ cao 100 m trên những tán cây, tham quan khu vườn thực vật The Garden of Five Senses, băng qua cây cầu treo kiểu Indiana Jones, chèo thuyền kayak, lướt ván diều, lướt ván buồm hoặc câu cá, thăm những con rùa khổng lồ tại khu bảo tồn Francois Legaut, hay khám phá thị trấn Port Mathurin...

Người dân địa phương gợi ý du khách cần ít nhất 5 ngày để thực sự cảm nhận hòn đảo và một tuần là khoảng thời gian vừa đủ để bạn có một kỳ nghỉ đầy thư giãn ở đây.

Là một đảo tự trị của Mauritius với dân số 38.000 người, Rodrigues có ít cơ sở hạ tầng và thực tế không được nhiều du khách nước ngoài biết đến. Do đó, trên đảo chỉ có một số ít khách sạn 3-4 và hàng chục nhà nghỉ.