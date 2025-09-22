Hòn đá bí ẩn 'mọc' giữa ngã ba đường và những chuyện kỳ lạ

Trên tuyến đường Mai Hắc Đế, thuộc phường Vĩnh Phúc, tồn tại một khối đá hình trụ, cao và có đường kính khoảng 50cm, nằm ngay giữa ngã ba.

Người dân địa phương quen gọi hòn đá là “hòn đá mọc”. Các cụ cao niên trong vùng chia sẻ không ai biết chính xác hòn đá xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết rằng, hòn đá án ngữ giữa đường làng với nhiều điều bí ẩn chưa có lời giải.