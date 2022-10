Hỗn chiến vì mua 5 lít xăng, nhân viên... chỉ bán 1,5 lít

Ẩu đả vì đòi mua 5 lít xăng

Ngày 12/10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nhóm khách mang theo can 5 lít đến mua xăng không được thì xảy ra ẩu đả với nhiều nhân viên của một cây xăng ở TP Thủ Đức, TP.HCM.

Theo nội dung clip, người đàn ông đi cùng nhóm bạn vào cây xăng trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP.HCM. Sau khi người bạn đổ 40 nghìn tiền xăng vào xe, người đàn ông đi cùng đưa can 5 lít ra yêu cầu đổ đầy. Nhưng nhân viên giải thích ở đây chỉ bán xăng đổ trực tiếp vào xe. Nếu đổ vào can chỉ bán 1,5 lít.

2 bên sau đó xảy ra cãi vã, rồi lao vào ẩu đả ngay tại cửa hàng xăng. Sự việc chỉ dừng lại khi có người can ngăn.

Chia sẻ trên Tuổi Trẻ sáng nay, anh T.T.T. (quản lý cây xăng) cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 20h tối ngày 11/10. "Nếu mua về đổ vào xe thì chỉ cần 1,5 lít là được. Bán đầy can 5 lít không biết mang về làm gì, lỡ trữ trong nhà thì tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. Với lại thời điểm đó cây xăng đang hết xăng, đang tiếp xăng từ xe bồn vào. Nhóm người trước khi rời đi có nói sẽ mang xăng quay lại đốt cây xăng nên tôi rất lo lắng", anh T. nói.