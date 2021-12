Hơn 90 chiến sĩ khống chế "biển lửa" gần chợ Ninh Hiệp suốt 4 tiếng đồng hồ

Your browser does not support the audio element.

Ngày 31/12, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 17h35 ngày 30/12, Trung tâm chỉ huy công an thành phố nhận được tin báo cháy xảy ra tại quán ăn gà Mạnh Hoạch có địa chỉ tại Khu Soi Baza, thôn 6, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.