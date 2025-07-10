Hơn 750 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, số tiền tiếp nhận sẽ được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình phân bổ, đồng thời chịu sự giám sát của nhân dân và xã hội. Nguồn lực hỗ trợ sẽ được Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ nguồn lực tới các địa phương để hỗ trợ hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập, trôi hoàn toàn, hộ gia đình có nhà bị hư hỏng nặng, nhà phải di dời; hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất và giúp học sinh sớm trở lại trường.

Ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang làm việc và sinh sống ở Việt Nam để có thêm nguồn lực giúp đồng bào các tỉnh sớm tái thiết cuộc sống sau những tháng ngày bão chồng bão, lũ chồng lũ vừa qua.