Hơn 750 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

Ngày 06/10 tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ từ Thành ủy thành phố Cần Thơ (2,5 tỷ đồng) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (10 tỷ đồng) nhằm hỗ trợ đồng bào các tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả bão số 10.
|Ông Đỗ Văn Chiến (thứ hai từ phải sang), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. (Ảnh: Minh Hiển)
Trao số tiền ủng hộ tới Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ và ông Trần Hải Bình, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, bày tỏ mong muốn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ kịp thời nguồn hỗ trợ tới đồng bào các tỉnh đang chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra.
Tiếp nhận số tiền ủng hộ, ông Đỗ Văn Chiến gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể và cá nhân đã dành tình cảm, sẻ chia, góp phần cùng Đảng, Nhà nước hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do bão số 10.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, số tiền tiếp nhận sẽ được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình phân bổ, đồng thời chịu sự giám sát của nhân dân và xã hội. Nguồn lực hỗ trợ sẽ được Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ nguồn lực tới các địa phương để hỗ trợ hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập, trôi hoàn toàn, hộ gia đình có nhà bị hư hỏng nặng, nhà phải di dời; hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất và giúp học sinh sớm trở lại trường.
Ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang làm việc và sinh sống ở Việt Nam để có thêm nguồn lực giúp đồng bào các tỉnh sớm tái thiết cuộc sống sau những tháng ngày bão chồng bão, lũ chồng lũ vừa qua.
Cùng ngày, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng tiếp nhận ủng hộ từ nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Tính đến 17h00 ngày 06/10, các cá nhân, đơn vị, tổ chức đã đăng ký ủng hộ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là 752,672 tỷ đồng.
|Thông tin tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra. (Ảnh: mattran.org.vn)