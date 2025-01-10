Hơn 7.600 tỷ đồng 'nâng đời' 121km cao tốc Nội Bài – Lào Cai lên 4 làn xe

Tổng mức đầu tư là 7.668 tỷ đồng, trong đó 3.000 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước, còn lại là vốn huy động. Theo kế hoạch, công trình cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

Dự án mở rộng có tổng chiều dài 121,33km, từ Km 123+080 (IC13) đến Km 244+155 (IC18), nâng cấp từ 2 làn lên 4 làn xe hoàn chỉnh, gồm nền đường, mặt đường và hệ thống công trình phụ trợ.

Dự án sẽ được mở rộng từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, bề rộng nền đường 24m, có dải phân cách giữa đồng bộ với các đoạn đã được mở rộng trong giai đoạn 1.

Trên toàn tuyến có 47 cầu, trong đó 43 cầu rộng 11,75m được xây dựng phù hợp với giai đoạn 1 và 4 cầu đã được đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô giai đoạn 2. Hiện tại, 43 cầu chưa đáp ứng đủ chiều rộng so với quy mô nền đường, vì vậy sẽ được mở rộng trong dự án lần này.

Theo VEC, dự án còn có hạng mục hầm xuyên núi. Cụ thể, sẽ xây dựng thêm một ống hầm mới bên trái tuyến, dài 530m. Hầm mới được thiết kế với mặt cắt ngang bảo đảm 3 làn xe lưu thông một chiều, phù hợp với quy mô cao tốc 6 làn xe, hướng Lào Cai - Nội Bài.