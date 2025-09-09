Hơn 7,2 triệu lượt tìm kiếm liên quan đến Quốc khánh, Đại lễ

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 không chỉ để lại những khoảnh khắc thiêng liêng trên Quảng trường Ba Đình cùng dư âm sâu lắng trong lòng hàng chục triệu người dân Việt Nam, mà còn tạo nên làn sóng tìm kiếm trên không gian mạng. Từ lễ diễu binh, diễu hành - được cộng đồng mạng gọi vui là “concert quốc gia”, bộ phim “Mưa đỏ” gây sốt phòng vé, cho đến món quà “100.000 đồng” từ Tổ quốc, hơn 7,2 triệu lượt tìm kiếm trên trình duyệt Cốc Cốc đã khắc họa sống động niềm tự hào dân tộc trong mùa đại lễ.

Theo dữ liệu từ Cốc Cốc, trong giai đoạn 01/7 – 04/9/2025, hơn 7,2 triệu lượt tìm kiếm liên quan đến A80 đã được ghi nhận, tập trung chủ yếu vào các từ khóa “2/9”, “Đại lễ”, “Quốc khánh”. Mức độ quan tâm tăng mạnh từ nửa cuối tháng 8 và đạt đỉnh đúng ngày Quốc khánh, thể hiện tinh thần háo hức và khí thế tưng bừng của toàn dân.

Người dùng không chỉ tra cứu lịch trình, tuyến đường, sơ đồ tổ chức diễu binh, mà bạn đọc còn tò mò đặt câu hỏi “Bao nhiêu năm mới tổ chức diễu binh một lần?”. Xu hướng “camp chỗ” để xem trực tiếp diễu binh cũng trở thành hiện tượng, kéo theo lượng tìm kiếm về các tuyến phố trung tâm Hà Nội tăng đột biến như Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Ngọc Hà, Lê Duẩn, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Liễu Giai…