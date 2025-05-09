Hơn 600 nghìn video Rạng rỡ Việt Nam hút hơn 1 tỷ lượt xem trên TikTok

Con số này phản ánh sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng mạng với chủ đề yêu nước, trong đó, có nhiều video của VTV và báo chí, nhiều câu chuyện xúc động, truyền cảm hứng, lòng tự hào dân tộc.

Đó là câu chuyện người đàn ông đạp xe từ Nghệ An ra Hà Nội mang theo các tấm huy chương của người cha là cựu chiến binh đã mất, mong muốn cha được chứng kiến lễ kỷ niệm A80 tại Thủ đô; là chuyện người cựu chiến binh ở Quảng Ngãi ra Hà Nội xem lễ diễu binh, diễu hành A80 được các bạn trẻ cho ở miễn phí; là câu chuyện người dân chuẩn bị nước, xuất ăn cho đồng bào mình; là hành động bình dị của đôi bạn trẻ đem lá cờ Tổ quốc ra là cho phẳng rồi mới treo trước ban công chung cư...