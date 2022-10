Hơn 60 nghìn tỷ trái phiếu phát hành quý III, chủ yếu là ngân hàng

Theo VNDirect, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong quý III/2022 giảm mạnh 50,5% so với quý trước và giảm 70,9% so với cùng kỳ, xuống 60.635 tỷ đồng do các tổ chức chờ đợi nghị định sửa đổi thay thế Nghị định 153 trước đó.

Trong đó, tỷ lệ trái phiếu phát hành riêng lẻ và công chúng lần lượt là 97,4% và 2,6%.

Tổng cộng, có 42 doanh nghiệp phát hành trong quý. Trong đó, các doanh nghiệp có giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ lớn nhất đều là các ngân hàng, bao gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (6.867 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Phương Đông (6.600 tỷ đồng) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (4.210 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Á Châu (3.800 tỷ đồng) của nhà ông Trần Hùng Huy, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - HDBank của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo (3.694 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Quân đội (3.630 tỷ đồng).

Trong quý III, tài chính - ngân hàng là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất với 82,5% tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ, tương đương 48.683 tỷ đồng, giảm 39,5% so với quý trước và giảm 37,9% so với cùng kỳ.