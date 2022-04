Hơn 6 ha rừng vừa trồng xong lập tức có người đến nhổ sạch (?!)

Ngày 17/4, ông Nay Y Phú - Chủ tịch UBND huyện Lắk (Đắk Lắk) - cho biết huyện đã chỉ đạo lực lượng công an, kiểm lâm phối hợp cùng các phòng chuyên môn, UBND xã Đắk Phơi và đơn vị chủ rừng tiến hành kiểm tra, làm rõ vụ phá rừng trên địa bàn.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có hơn 74 ha thuộc lâm phần do Công ty Tân Mai và UBND xã Đắk Phơi quản lý, bảo vệ bị tàn phá. Trong đó, có gần 64 ha rừng do Công ty Tân Mai quản lý bị phá tại các tiểu khu 1391,1392 và 1400; có gần 11 ha rừng bị phá tại tiểu khu 1400 do UBND xã Đắk Phơi quản lý. Khu vực rừng bị phá có trạng thái rừng tự nhiên le, lồ ô có xen một vài cây thân gỗ.

Phía Công ty Tân Mai đã cung cấp 44 biên bản kiểm tra tình trạng lấn chiếm đất từ ngày 13/2-27/3, với diện tích đã kiểm tra gần 63 ha.