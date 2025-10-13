Hơn 6.000 hộ dân Bắc Ninh vẫn bị ngập

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, sáng 13/10, mực nước trên các sông chính của tỉnh Bắc Ninh đang giảm nhanh. Toàn tỉnh hiện còn 49 thôn, tổ dân phố ở 10 xã, phường còn ngập úng, cô lập cục bộ, với tổng cộng gần 6,1 nghìn hộ bị ảnh hưởng (chủ yếu ở ven sông Thương và sông Cầu).

Ven sông Thương gồm nhiều xã chịu ảnh hưởng bởi ngập úng. Cụ thể, xã Yên Thế còn thôn Yên Cư với khoảng 60 hộ, ngập từ 0,6-0,8m; xã Bố Hạ còn 4 thôn với gần 600 hộ, ngập từ 0,5-1m; xã Phúc Hòa còn 9 thôn với hơn 600 hộ bị ảnh hưởng, ngập từ 0,5-1,2m; xã Ngọc Thiện còn 3 thôn với gần 200 hộ, ngập từ 0,5-0,7m; xã Tân Yên còn 10 thôn với gần 1.000 hộ, mức ngập trung bình từ 0,5-1m; xã Mỹ Thái còn 10 thôn với hơn 2 nghìn hộ, ngập 0,7-1,5m...

Các xã, phường ven sông Cầu có phường Vân Hà còn 2 tổ dân phố với 658 hộ, ngập từ 0,3-0,5m; phường Việt Yên còn 3 tổ dân phố Nghĩa Vũ, Trung, Trại Đồi với 280 hộ, ngập từ 0,8-1,2m.