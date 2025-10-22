Hơn 500kg vàng từ nước ngoài chuyển về Việt Nam là của ai?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố 11 bị can trong vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư & Kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị VKSND Tối cao (Vụ 3) truy tố 8 bị can về tội buôn lậu, gồm: Trần Thị Hoàn (kinh doanh vàng bạc); Vàng Thị Phượng (lao động tự do); 4 nhân viên Công ty Hoàn Huế gồm Trần Thành Hiếu, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh; Phạm Tuấn Hải (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long); Nguyễn Thị Phương Nga (lao động tự do).

Đồng thời, đề nghị truy tố 3 bị can thuộc Công ty Vàng Việt Nam, gồm: Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc Công ty vàng Việt Nam); Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng Công ty vàng Việt Nam) - cùng về tội vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.