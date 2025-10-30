Hơn 500 lượng vàng của Nguyễn Văn Hậu giờ có giá trị bao nhiêu?

Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và 8 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ 1.422 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên các tổ chức, cá nhân; 1 ô tô Mercedes S600 đăng ký tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; 501 miếng (lượng) kim loại màu vàng thu giữ của Nguyễn Văn Hậu và 33 miếng (lượng) kim loại màu vàng thu giữ của Nguyễn Thị Hằng.