Hơn 500 cảnh sát vào cuộc, bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người dân ở Đồng Nai sau 56 giờ

Chủ trì buổi họp báo có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Đại tá Lê Mạnh Hùng - Phó giám đốc - thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra và các phòng nghiệp vụ cùng đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai.

Buổi họp báo thông tin chính thức kết quả điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời đến báo chí và người dân.

Chiều nay (6/10), Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo, thông tin kết quả điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng “Giết người, cướp tài sản” xảy ra tại xã Đak Nhau ngày 2/10.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (giữa) cung cấp thông tin về vụ án. Ảnh: Hoàng Anh

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải thông tin, sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã phân công 5 Phó Giám đốc đến hiện trường, phụ trách 5 mũi xác minh với 15 tổ công tác, huy động hơn 500 cán bộ để triển khai vụ án. "Sau 56 giờ truy xét, cảnh sát đã bắt nghi phạm Tùng", ông Hải cho biết. Đây là khoảng thời gian các các bộ, chiến sĩ không ngủ và thường xuyên họp để đánh giá, chỉ đạo vụ án.

Quá trình xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật và vận động quần chúng nhân dân, lực lượng công an đã thu được nhiều nguồn tin có giá trị, trong đó có hơn 50 nguồn tin từ người dân.

Nghi phạm Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hóa) bị Công an Đồng Nai cáo buộc hành vi Giết người và Cướp tài sản; tiếp tục làm rõ các dấu hiệu tội phạm khác.