Hơn 500 cảnh sát vào cuộc, bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người dân ở Đồng Nai sau 56 giờ

Chiều nay (6/10), Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo, thông tin kết quả điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng “Giết người, cướp tài sản” xảy ra tại xã Đak Nhau ngày 2/10.
Buổi họp báo thông tin chính thức kết quả điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời đến báo chí và người dân.
Chủ trì buổi họp báo có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Đại tá Lê Mạnh Hùng - Phó giám đốc - thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra và các phòng nghiệp vụ cùng đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải thông tin, sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã phân công 5 Phó Giám đốc đến hiện trường, phụ trách 5 mũi xác minh với 15 tổ công tác, huy động hơn 500 cán bộ để triển khai vụ án. "Sau 56 giờ truy xét, cảnh sát đã bắt nghi phạm Tùng", ông Hải cho biết. Đây là khoảng thời gian các các bộ, chiến sĩ không ngủ và thường xuyên họp để đánh giá, chỉ đạo vụ án.
Quá trình xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật và vận động quần chúng nhân dân, lực lượng công an đã thu được nhiều nguồn tin có giá trị, trong đó có hơn 50 nguồn tin từ người dân.
Nghi phạm Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hóa) bị Công an Đồng Nai cáo buộc hành vi Giết người và Cướp tài sản; tiếp tục làm rõ các dấu hiệu tội phạm khác.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cho biết thêm, đến nay Lê Sỹ Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi bắn chết 3 người trong một gia đình ở Đắk Nhau và cướp tài sản. Lời khai phù hợp với các chứng cứ thu thập được.
Qua khám xét, công an thu giữ một khẩu súng và 52 triệu đồng là tang vật vụ án. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại một cơ sở thu mua nông sản ở xã Đak Nhau. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét nghi phạm.
Sau nhiều ngày điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định và bắt giữ Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ khu phố 8, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai), nghi can gây ra vụ án mạng trên và thu giữ một số tang vật liên quan phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan điều tra đã có kết quả bước đầu và sẽ công bố trong buổi họp báo chiều nay.
Trước đó, ngày 2/10, tại xã Đak Nhau xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, lực lượng công an đã huy động các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét nghi phạm.
Các nạn nhân gồm: ông Đ.D.T. (SN 1978, chủ vựa thu mua nông sản), bà C.H.H. (SN 1977, vợ ông T.) và cháu trai Đ.T.T. (SN 2014).
tiếp tục cập nhật...