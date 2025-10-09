Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup

Chiều 10-9, đại diện Tập đoàn Vingroup cho biết chưa đầy 24 giờ sau khi công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì đưa tin sai sự thật về tập đoàn, đã có hơn 50 kênh/trang mạng xã hội chủ động gỡ bỏ các clip và bài viết xuyên tạc, vu khống.

Các kênh này hoạt động trên nhiều nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube, trong đó có một số tài khoản nằm trong danh sách bị khởi kiện. Nhiều chủ tài khoản không chỉ xóa nội dung mà còn đăng tải video xin lỗi, đính chính công khai hoặc gửi thư xin lỗi trực tiếp đến Vingroup và cơ quan chức năng. Điển hình là kênh BLV Đoàn Chình BDS đã công khai thừa nhận sai sót, xin lỗi và gỡ toàn bộ video liên quan.

Cụ thể, ngày 10-9, YouTuber BLV Đoàn Chình BDS đã đăng tải một video dài gần 20 phút để chính thức đính chính và xin lỗi Tập đoàn Vingroup, khán giả và cộng đồng vì những thông tin sai lệch trước đây.