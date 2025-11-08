Hơn 50.000 trái tim hát Quốc ca tại concert quốc gia 'Tổ quốc trong tim'

Khoảnh khắc thiêng liêng và xúc động nhất đêm diễn là khi giai điệu hùng tráng của "Tiến quân ca" vang lên. Không cần một lời hiệu triệu, hàng chục nghìn khán giả và nghệ sĩ trên sân khấu đã cùng đồng loạt đứng dậy. Tay đặt trên tim, mắt hướng về lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh, tất cả đã cùng cất vang lời Quốc ca. Ngay sau đó, tiếng hô đồng thanh "Tổ quốc trong tim!" vang dội khắp không gian, tạo nên một sự cộng hưởng mạnh mẽ của hàng vạn trái tim yêu nước.
Mang thông điệp "Tổ quốc chẳng ở đâu xa – Tổ quốc là ở trong tim mỗi người", chương trình đã dẫn dắt người xem qua một hành trình âm nhạc được cấu trúc chặt chẽ với ba phần: Dáng hình đất nước, Giai điệu tự hào, và Tổ quốc trong tim. Đây là câu chuyện được kể bằng âm nhạc qua ba thế hệ: từ những bản hùng ca lịch sử, những khúc ca về ý chí vươn lên, cho đến các sáng tác trẻ trung, hiện đại.
Mở đầu chương một "Dáng hình đất nước", bộ ba ca sĩ Đăng Dương – Tùng Dương – Võ Hạ Trâm đã thổi bùng khí thế với liên khúc cách mạng được phối khí mới mẻ, tái hiện hào khí của những năm tháng đấu tranh. Tiếp đó, giọng ca đầy nội lực của Đông Hùng khiến cả khán đài dậy sóng với ca khúc "Lên đàng", khơi dậy nhiệt huyết cống hiến cho non sông. Những ca khúc đi cùng năm tháng như "Mười chín tháng Tám", "Đoàn vệ quốc quân", "Đường chúng ta đi"… một lần nữa sống lại, vừa quen thuộc vừa đầy sức sống mãnh liệt.
Chương hai "Giai điệu tự hào" mang đến một trong những hình ảnh ấn tượng nhất đêm diễn. 68 chiến sĩ ưu tú của Trường Sĩ quan Lục quân 1 – những người từng tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Nga) – đã tiến bước oai hùng trong tiếng nhạc "Tiến bước dưới quân kỳ", mang đến một hình ảnh đầy kỷ luật, mạnh mẽ và tự hào của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Khép lại đêm nhạc, chương ba "Tổ quốc trong tim" khắc họa hình ảnh một Việt Nam thời bình, năng động và hội nhập qua các ca khúc trẻ trung như "Người Việt Nam", "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam", "Một vòng Việt Nam"… Tất cả được trình diễn trên sân khấu hình chữ V cao 26m, tượng trưng cho Việt Nam chiến thắng, với bốn khu vực biểu trưng cho Độc lập – Tự do – Hạnh phúc và Cờ đỏ Sao vàng rực rỡ.
Đêm nhạc kết thúc trong sự vỡ òa khi màn pháo hoa nghệ thuật bừng sáng trên bầu trời Mỹ Đình, trên nền nhạc bài hát bất hủ "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Giữa không gian lung linh đó, tiếng hô vang "Việt Nam – Hồ Chí Minh" của hàng vạn khán giả đã tạo nên một cái kết hoàn hảo, hội tụ trọn vẹn niềm tự hào và tình yêu dành cho Tổ quốc.