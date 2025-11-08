Hơn 50.000 trái tim hát Quốc ca tại concert quốc gia 'Tổ quốc trong tim'

Khoảnh khắc thiêng liêng và xúc động nhất đêm diễn là khi giai điệu hùng tráng của "Tiến quân ca" vang lên. Không cần một lời hiệu triệu, hàng chục nghìn khán giả và nghệ sĩ trên sân khấu đã cùng đồng loạt đứng dậy. Tay đặt trên tim, mắt hướng về lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh, tất cả đã cùng cất vang lời Quốc ca. Ngay sau đó, tiếng hô đồng thanh "Tổ quốc trong tim!" vang dội khắp không gian, tạo nên một sự cộng hưởng mạnh mẽ của hàng vạn trái tim yêu nước.

Mang thông điệp "Tổ quốc chẳng ở đâu xa – Tổ quốc là ở trong tim mỗi người", chương trình đã dẫn dắt người xem qua một hành trình âm nhạc được cấu trúc chặt chẽ với ba phần: Dáng hình đất nước, Giai điệu tự hào, và Tổ quốc trong tim. Đây là câu chuyện được kể bằng âm nhạc qua ba thế hệ: từ những bản hùng ca lịch sử, những khúc ca về ý chí vươn lên, cho đến các sáng tác trẻ trung, hiện đại.

Mở đầu chương một "Dáng hình đất nước", bộ ba ca sĩ Đăng Dương – Tùng Dương – Võ Hạ Trâm đã thổi bùng khí thế với liên khúc cách mạng được phối khí mới mẻ, tái hiện hào khí của những năm tháng đấu tranh. Tiếp đó, giọng ca đầy nội lực của Đông Hùng khiến cả khán đài dậy sóng với ca khúc "Lên đàng", khơi dậy nhiệt huyết cống hiến cho non sông. Những ca khúc đi cùng năm tháng như "Mười chín tháng Tám", "Đoàn vệ quốc quân", "Đường chúng ta đi"… một lần nữa sống lại, vừa quen thuộc vừa đầy sức sống mãnh liệt.