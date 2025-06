Hơn 5 giờ căng thẳng giữa đêm, cảnh sát hình sự nhập vai, giải cứu bé trai bị bắt cóc

Theo cơ quan điều tra, sau khi bị uy hiếp, chị T. bị mất phương hướng, không còn đủ bình tĩnh để hợp tác với lực lượng chức năng. Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (PC02) đã trấn an, hướng dẫn và cùng chị T. nắm bắt thông tin, hướng đi của đối tượng Nhật.

Nhật yêu cầu chị T. phải đi một mình đến giữa cầu Bến Thủy 2 để gặp, nếu hắn phát hiện có người đi theo hoặc báo công an, chị sẽ không được nhìn thấy con nữa. Lo sợ con trai bị ảnh hưởng đến tính mạng, người phụ nữ đã làm theo yêu cầu của đối tượng.

Công an làm việc với đối tượng Nhật. Ảnh: CACC

Để giải cứu cháu bé an toàn, từng tổ công tác lập tức chia ra các hướng để khám nghiệm hiện trường, điều tra lý lịch đối tượng, phối hợp với nhà mạng xác định tọa độ 2 chiếc điện thoại...

Quá trình di chuyển, Nhật liên tục gọi điện, đe dọa sẽ giết con trai chị bất cứ lúc nào nếu hắn thấy xuất hiện dấu vết của công an vào cuộc. Trước tình hình căng thẳng, một cán bộ công an đã cải trang cùng lực lượng chức năng giải cứu an toàn cháu bé và người mẹ.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sự việc chỉ diễn ra trong vòng hơn 5 giờ nhưng đặt ra yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt về sự phối hợp chính xác, nhanh chóng cùng với quần chúng nhân dân và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu bé. Nếu cảnh sát chậm vài phút hoặc xử lý thiếu bình tĩnh, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Khắc Nhật thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyễn Khắc nhật khai nhận, sau nhiều lần bị chị T. từ chối nối lại tình cảm, hắn đã nảy sinh ý định bắt cóc con trai chị.