Hơn 5.200 căn nhà bị ngập, Quảng Ngãi kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp 5.000 tấn gạo

UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng xem xét hỗ trợ khẩn cấp 5.000 tấn gạo, 10.000 thùng mì ăn liền, 2 tấn lương khô, 100 cơ số thuốc y tế, 5.000 kg Chloramin B và 50.000 viên Aquatabs để phục vụ công tác khám chữa bệnh, tiêu độc khử trùng và phòng chống dịch bệnh sau lũ.

Ngoài ra, tỉnh đề xuất hỗ trợ 200 tỉ đồng để khắc phục khẩn cấp nhà ở, sản xuất nông nghiệp, hạ tầng giao thông, thủy lợi và nước sạch sinh hoạt bị sạt lở, cuốn trôi; giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.